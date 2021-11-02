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В ВОЗ назвали главное условие окончания пандемии COVID

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

Пандемия коронавируса будет завершена только тогда, когда мир достигнет достаточного уровня коллективного иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти. А это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, [обладающих] иммунитетом людей в коротком промежутке времени», - подчеркнула она.

По ее словам, ВОЗ фиксирует увеличение заболеваемости в Европе и в России, как части европейского региона, на 18%.

31 октября в России был зарегистрирован новый антирекорд по заражению коронавирусом — 40 993 подтвержденных случаев за сутки. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки — 1 163. Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Развеян популярный миф о вакцинации от COVID-19

При этом 1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на введенные ограничения, ситуация с коронавирусом в России «легче пока не становится» и наблюдается «чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на врачей».

Общество,Видео,Мелита Вуйнович,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ВОЗ,
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