В ВОЗ назвали главное условие окончания пандемии COVID

Пандемия коронавируса будет завершена только тогда, когда мир достигнет достаточного уровня коллективного иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти. А это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, [обладающих] иммунитетом людей в коротком промежутке времени», - подчеркнула она.

По ее словам, ВОЗ фиксирует увеличение заболеваемости в Европе и в России, как части европейского региона, на 18%.

31 октября в России был зарегистрирован новый антирекорд по заражению коронавирусом — 40 993 подтвержденных случаев за сутки. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки — 1 163. Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.