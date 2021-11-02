Москвичей атаковали газовые аферисты

Портал Life рассказал о мошенниках, которые решили нажиться на страхе москвичей перед взрывами газа и пожарами: они обходят квартиры под видом сотрудников Мосгаза и Мосэнергосбыта и проводят псевдопроверки. Результатом таких «проверок» становятся требования установить дорогостоящее оборудование.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Life, для убедительности мошенники надевают спецодежду, похожую на форму газовщиков и электриков, и показывают удостоверения. Они активизируются после новостей о взрывах газа и в основном пытаются заработать на пенсионерах.

Видео дня

Один из таких лжепроверяющих, которого пустила в свою квартиру пенсионерка, достал некий прибор, поводил им возле газового крана и заявил, что кран необходимо срочно заменить.

Мужчина заявил, что уже вызвал аварийную бригаду, которая сегодня же установит в квартире новый кран с газоанализатором. Затем он выписал «наряд на работу» и потребовал с пенсионерки 4800 рублей. Женщина позвонила дочери, чтобы одолжить эту сумму, а та связалась с городской газовой службой и узнала, что никакой проверки по адресу ее матери проводиться не должно.

Пенсионерка попросила мужчину показать удостоверение еще раз, после чего он сбежал.

Еще одна уловка мошенников - «ревизия» общедомового электрооборудования. Они пытаются убедить жильцов, что в электрощитах установлены выключатели, не соответствующие нормам пожарной безопасности. Мошенники предлагают заменить их на новые за несколько тысяч рублей.

В 2019 году после взрывов газа в Шахтах и Магнитогорске по всей России активизировались мошенники, которые продавали пенсионерами плиты по завышенным ценам или оформляли на них кредиты под огромные проценты под видом договора на покупку плиты.

Мошенники воспользовались начавшимися в стране проверками состояния газового оборудования. Они обходили людей днем, представлялись сотрудниками газовых служб и просили пустить их в квартиры для проверки оборудования.

Оказавшись в квартире, они заявляли, что у установленной плиты истек срок эксплуатации. Одной из пенсионерок мошенник предложил оформить договор на установку новой плиты за 65 тысяч рублей, из которых ей якобы придется оплатить только 6,5 тысячи, а все остальное профинансируют власти. Пенсионерка связалась с дочерью и прочитала ей договор. Оказалось, что в документе шла речь о кредите в микрофинансовой организации под высокий процент.

В Мосгазе отмечали, что каждый месяц им поступает около 300 жалоб на мошенников. У всех настоящих сотрудников Мосгаза должно быть удостоверение и спецодежда темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине.