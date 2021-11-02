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В аэропортах Москвы отменили или задержали более 200 рейсов

Елена Прошина
1 час назад

Более 200 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Как сообщает РИА Новости, сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится до 14:00 мск.

В аэропортах Москвы отменили или задержали более 200 рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Внуково» задержали 64 рейса, пять отменили. В «Домодедово» 60 рейсов задержано, 14 отменены. В «Шереметьево» — 51 рейс отложен, еще 15 отменены.

Как сообщают в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы, сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в столице до 14.00 вторника.

Напомним, что туман, который образовался с понижением температуры, опустился на столицу в понедельник. При этом в дальнейшем на неделе ситуация не повторится, поскольку антицклон, который привел в Москву холодный воздух, постепенно ослабевает, и поэтому таких резких температурных контрастов уже не будет.

При этом вечером 1 ноября в пресс-службе заявляли, что аэропорты будут работать в условиях тумана штатно, однако уже к ночи стали фиксироваться задержки и отмены рейсов.

Общество,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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