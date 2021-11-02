Пока вы спали: переговоры Украины с Москвой и влияние Путина на газ

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Фото: Reuters Reuters

Зеленскому предрекли газовые переговоры с Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне энергетического кризиса вынужден будет «идти на поклон» к Москве и соглашаться на любые условия «Газпрома». Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук, пишет «Свободная Пресса».

По его словам, ни прошлый, ни нынешний президенты Украины не сделали ничего для энергетической независимости страны.

«Опять пойдем на поклон к Москве. (…) И сейчас, когда мы придем к «Газпрому», «Газпром» может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», - уверен он.

В Германии указали на способность Путина влиять на газовые цены

Президент России Владимир Путин смог одной фразой снизить цены на газ в Европе, пишет немецкая газета Welt.

Издание отметило, что ранее российский лидер поручил «Газпрому» начать заполнение хранилищ в Германии и Австрии, и этим почти «случайным замечанием» позволил европейскому газовому рынку «вздохнуть с облегчением».

Польша готовит армию «для захвата Калининграда»

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак внесли в Национальное Собрание законопроект «О защите родины», предложив увеличить число военнослужащих со 150 до 250 тысяч, а оборонный бюджет почти до 3,5% ВВП. Об этом пишет «Свободная Пресса».

Польские эксперты отмечают, что «секретная армия» Качиньского вряд ли напугает Россию, для защиты от которой и создается. При этом автор статьи предлагает посмотреть на военное усиление Польши под другим углом, констатируя, что новые вооруженные силы в случае кризиса в России могли бы пригодиться и «для «демократизации» Белоруссии, и для аннексии Калининградской области».

Автоперевозки между Россией и Европой резко выросли в цене

В октябре тарифы на автомобильные перевозки между Россией и Европой увеличились на 10–30% в зависимости от страны и направления. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант».

Рост цен на перевозки опрошенные изданием эксперты связали с проблемами с документами, пробками на границе, дефицитом машин и спросом, вызванным ожиданием новых волн коронавируса.

«Васильки» выходят на российский рынок

Белорусская ресторанная сеть «Васильки» запланировала масштабную экспансию на российском рынке и намерена открыть до 100 ресторанов, что обойдется в €100 млн. На первом этапе будет открыто три ресторана в Москве и Московской области, сообщает «Коммерсант».