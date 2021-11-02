Россияне отказались возвращаться домой в нерабочие дни

Российские туристы рассчитывают на продление нерабочих дней и не спешат домой: 26 процентов россиян отправились в путешествия 29 и 30 октября, но на 6-7 ноября, когда должен закончиться нерабочий период, приходится всего девять процентов билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Представители сервиса объяснили, что самыми популярными датами вылета в нерабочие дни стали 29 и 30 октября, начало коронавирусных каникул. Однако обратные билеты путешественники еще не купили.

Видео дня

«Возможно, [туристы] будут планировать свою возвращение домой чуть позже, руководствуясь в том числе новостями об ограничениях в разных регионах и возможном продлении нерабочих дней», - отметили в «Туту.ру».

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

Президентский указ позволяет губернаторам продлевать этот период. Новгородская область первой из регионов РФ решила продлить нерабочие дни до 12 ноября.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. Оперштаб столицы ранее сообщал, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется.

Туристические агентства рассказывали о выросшем интересе россиян к внутренним и зарубежным турам. В Крыму перед нерабочими днями ввели дополнительные требования к туристам: при заселении в местные отели они должны предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус и QR-код с данными о вакцинации или перенесенной болезни.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что власти обеспокоены планами россиян отправиться в путешествия в период нерабочих дней. Она призвала туристов учитывать ситуацию с коронавирусом в разных регионах и помнить о «крайне высокой» нагрузке на системы здравоохранения.