20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как победить игровую зависимость

Доступная психологическая поддержка страдающим от игровой зависимости гражданам и пропаганда принципов «ответственной игры» помогут снизить негативные последствия увлечения азартными играми. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, борющимся с зависимостью от гэмблинга.

Стремительное развитие информационных технологий сделало участие в азартных играх и ставках на деньги максимально доступным и вызвало резкий рост количества игроков, указывает Дмитрий Давыдов. Многие клиенты казино, букмекерских контор и тотализаторов сталкиваются с игровой зависимостью – лудоманией. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблемного гэмблинга в мире страдают 350 млн человек в год.

Давыдов признает, что в последние годы Россия сделала огромный шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и внедрив единый учет ставок, который позволяет установить запрет на прием ставок от лиц, зарегистрировавших свое желание отстраниться от азартных игр (самоисключение). Однако, по его словам, этих мер недостаточно.

Давыдов отмечает, что в нашей стране до сих пор нет организаций, которые специализируются на превентивной и консультационной помощи игроманам, и предлагает использовать опыт зарубежных стран для борьбы с лудоманией.

В 2005 году правительство Сингапура создало Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG). В его полномочия входит контроль за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения, но главными его функциями являются поддержка и проведение программ по массовому просвещению граждан, консультации по вопросам азартных игр, превентивные и лечебные услуги для проблемных игроков и их семей, а также проведение исследований в этой области. Подобные организации есть в Великобритании, Канаде, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Финляндии и других странах мира.

Автор «20 идей» предлагает использовать опыт Южной Кореи и Финляндии, где финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гэмблингом осуществляется за счет операторов игорного бизнеса.

По словам Дмитрия Давыдова, государству необходимо обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые занимаются научными исследованиями в области профилактики и лечения игорной зависимости; проведением предупредительных мероприятий в сфере проблемного гэмблинга; консультативной помощью игрокам и их близким; комплексной терапией паталогически зависимых игроков.

Для получения финансовой помощи организации должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса.

По мнению общественника, предлагаемая реформа в сфере азартных игр позволит создать новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях. Работающие в социальной сфере предприниматели получат финансовую поддержку без вложений из федерального бюджета.

Сотни тысяч россиян, страдающих от игровой зависимости, получат доступ к квалифицированной помощи. Население, в особенности молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения азартными играми и способах самоконтроля.

Автор «20 идей по развитию России» надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.