Нерабочие дни в России могут продлить

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что власти многих регионов последуют примеру Новгородской области и продлят нерабочие дни. Однако на это решение могут повлиять ускорившиеся темпы вакцинации.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

Президентский указ позволяет губернаторам продлевать этот период.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В нерабочие дни приостанавливают работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций. Рестораны и кафе в этот период могут работать только на вынос и доставку.

Нерабочие дни не касаются сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» ранее заявлял, что этот режим могут продлить еще как минимум на неделю. По его словам, решения будут приниматься на основании статистики заболеваемости и смертности по итогам первой нерабочей недели. Он заявил, что ориентиром станет снижение смертности до 750 человек в сутки (в последние дни власти отчитывались о более чем 1 150 умерших).

Новгородская область первой из регионов РФ решила продлить нерабочие дни до 12 ноября. На весь этот период власти планируют запретить работу торговых точек и общепита, игнорирующих систему QR-кодов. На прошлой неделе в регионе зафиксировали 1778 заболевших COVID-19 – на 22 процента больше, чем неделей ранее.

«Ведомости» отмечают, что при этом Новгородская область демонстрирует не самые плохие результаты среди регионов.

Депутат Госдумы от Новгородской области Артем Кирьянов считает, что коронавирусные каникулы будут продлены во многих регионах, хоть это и станет вызовом экономике. Эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что меры продлят, если даже в нерабочие дни заболеваемость будет расти. Однако если власти увидят ускорение вакцинации, без нерабочих дней можно будет обойтись, подчеркнул он.

Представители вице-премьера Татьяны Голиковой и правительства заявили газете, что решения о нерабочих днях будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.