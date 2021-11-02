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Более 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за тумана

Елена Прошина
41 минуту назад

Более 100 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости.

Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», во «Внуково» задержаны 20 рейсов, пять отменены. В «Домодедово» отложили вылет 29 самолетов, еще 15 отменили. В «Шереметьево» приняли решение задержать 35 рейсов, еще 15 отменить.

Вечером 1 ноября в пресс-службах аэропортов заявляли, что воздушные гавани будут работать в условиях тумана штатно. Однако по данным «Яндекс.Расписание», уже вечером в столице стали фиксироваться задержи и отмены рейсов — к 22.45 мск их было уже более 50.

Напомним, что туман, который образовался вечером в понедельник с понижением температуры, не прекращался всю ночь и продолжается во вторник. По прогнозам синоптиков, рассеется он к 11:00 по мск.

Вероятность повторения ситуации на текущей неделе невелика, поскольку антициклон, который привел в столицу холодный воздух, постепенно ослабевает и поэтому таких резких температурных контрастов уже не будет.

Общество,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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