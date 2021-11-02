Подростки наставили на лежачую старушку пистолет в Киеве.Видео

Группа подростков поиздевались над больной, лежачей бабушкой. Парни наставляли на пенсионерку пистолет и смеялись. Видео появилось в telegram-канале «УНИАН», со ссылкой на «Всевидящее Око».

На кадрах видно, как на кровати лежит пожилая женщина почти полностью укрытая одеялом. Старушка выглядит довольно болезненно. Парни, находящиеся в комнате начали наставлять на пенсионерку пистолет.

«Не стреляй», - со смехом говорит автор видео.

Сначала парни пугали больную женщину оружием, а после один из них начал на камеру грозить ей кулаком.

«Ладно, ба. Все нормально» - подошел к пенсионерке один из парней, предположительно ее внук.