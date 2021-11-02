Магазин косметики устроил акцию с живым крокодилом в Тюмени.Видео

В честь Хэллоуина магазин косметики в Тюмени предложил сфотографироваться с живым крокодилом рядом среди торговых рядов. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».
На кадрах можно увидеть, как сотрудница магазина рассказывает об акции. На заднем плане видно, как крокодил лежит на скамейке. Сообщается, что для безопасности ему заклеили пасть скотчем.
Акция вызвала у жителей Тюмени негодование. Они обвинили магазин косметики в жестоком обращении с животными и призвали людей бойкотировать поход туда.