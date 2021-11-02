Магазин косметики устроил акцию с живым крокодилом в Тюмени.Видео

В честь Хэллоуина магазин косметики в Тюмени предложил сфотографироваться с живым крокодилом рядом среди торговых рядов. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах можно увидеть, как сотрудница магазина рассказывает об акции. На заднем плане видно, как крокодил лежит на скамейке. Сообщается, что для безопасности ему заклеили пасть скотчем.