В России ввели рекордное количество ковидных коек

По его словам, это рекордное значение по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда было задействовано максимум 270 тысяч коек. Медик отметил, что резерв свободного коечного фонда снизился, поскольку «сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше». При этом Чуланов обратил внимание, что в ряде регионов есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией оказался настолько высок, что число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями «снизилось в разы».