Россиян предупредили о штрафах за шум в нерабочие дни

Многие россияне решили заняться ремонтом жилья в нерабочие дни, объявленные из-за распространения COVID-19. В стране заметно увеличились продажи инструментов и отделочных материалов. Тем временем шумный ремонт в эти дни может оказаться вне закона, заявила «Российской газете» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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Как отметила эксперт, праздником в текущий нерабочий период является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Кроме того, запрещено делать это в обычные выходные, то есть в субботу и воскресенье. При этом запрет на шум не распространяется на нерабочие дни (1-3 ноября). К выходным дням в текущем году отнесено 5 ноября, в этот день также нельзя беспокоить соседей, предупредила юрист. При нарушении норм она рекомендовала вызывать полицию. Чаще всего добиться тишины удается, когда правоохранителей вызывают неоднократно.

По словам Спиридоновой, за шум предпринимателя могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей, компанию — на 10-20 тысяч. Кроме того, может быть приостановлена их деятельность на срок до 90 суток. В Москве ночным и «тихим» считается время с 23 вечера до 7 часов утра. В Московской области не допускается нарушение тишины с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22 до 10 часов. Также ежедневно с 13 до 15 часов запрещен ремонт и использование звукоусиливающей аппаратуры.

В ряде регионов граждан в «тихие» часы могут наказать за передвижение мебели, лай собаки, громкую речь, звук сигнализации автомобиля, громкую музыку в машине, езду со спортивным глушителем, запуск фейерверка, указала юрист.