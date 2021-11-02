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В российском регионе разработают QR-коды для людей с большим количеством антител

Lenta.ru
33 минуты назад

Глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать цифровой сервис, который бы создавал QR-коды для людей с большим количеством антител в связи с перенесенным коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы республики.

В российском регионе разработают QR-коды для людей с антителами
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе главы Чувашии объяснили, что данная инициатива призвана помочь людям, которые перенесли коронавирус, однако не обращались к врачу за справкой, и поэтому не внесены в базу переболевших, передает РБК. Отмечается, что граждане с высоким уровнем антител при подтверждении врачом факта перенесенного COVID-19 смогут обратиться за подобным QR-кодом, чтобы получить доступ ко всему спектру услуг. Также в пресс-службе отметили, что такие жители не являются источником опасности с точки зрения потенциального распространения коронавируса и обладают уже сформированным иммунитетом.

Ранее в Новгородской области объявили о продлении нерабочих дней с 8 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

«Подводя итог совещания, мы видим, что ситуация остается сложной и не дает повода говорить о том, что мы достигли переломного результата», — заявил Никитин по итогам заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19.

Общество,Олег Николаев,
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