В российском регионе разработают QR-коды для людей с антителами

В пресс-службе главы Чувашии объяснили, что данная инициатива призвана помочь людям, которые перенесли коронавирус, однако не обращались к врачу за справкой, и поэтому не внесены в базу переболевших, передает РБК. Отмечается, что граждане с высоким уровнем антител при подтверждении врачом факта перенесенного COVID-19 смогут обратиться за подобным QR-кодом, чтобы получить доступ ко всему спектру услуг. Также в пресс-службе отметили, что такие жители не являются источником опасности с точки зрения потенциального распространения коронавируса и обладают уже сформированным иммунитетом.