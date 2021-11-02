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Российские врачи массово заявили о желании уволиться

Елена Прошина
24 минуты назад

Российские врачи, работающие в медучреждениях, массово заявили о своем желании уволиться на фоне психологического выгорания, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование, проведенное мобильным приложением «Справочник врача».

Российские врачи массово заявили о желании уволиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, 30 процентов респондентов сообщили, что хотят уволиться из-за усталости. Еще 37 процентов участников исследования заявили об эмоциональном истощении, на фоне которого у них начались проблемы со здоровьем. Как говорят медики, из-за продолжительной эпидемии COVID-19 их перестали считать героями, а опасную работу в «красных зонах» начали воспринимать как должное.

29 процентов опрошенных сообщили, что идут на работу без интереса. Еще 42 процента врачей рассказали, что руководство не поддерживает их как материально, так и психологически. Свыше 90 процентов отметили, что из-за сложившейся в России ситуации их отношение к пациентам ухудшается.

Как считают участники исследования, ситуация может улучшиться, если медикам оборудуют удобные ординаторские, где будут созданы комфортные условия для отдыха. Кроме того, должны снизиться нагрузки и повыситься общественное уважение к профессии.

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