«Спутник» признали словом года в России

Слово "спутник" признано словом года в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

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"По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", - сказал собеседник агентства.

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По словам Михаила Осадчего, доктора филологических наук, проректора по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, научного руководителя проекта "Слово года", институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года", которое выполняется на материале русскоязычной коммуникации. В качестве источников использовались тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе были определены темы, которые вызвали наиболее острые дискуссии в текущем году. На втором этапе тексты, отнесенные к наиболее обсуждаемым темам, анализировались экспертами с целью выявления ключевых слов. В результате был составлен список ключевых слов года. На третьем этапе ключевые слова года ранжированы по росту частотности употребления на фоне четырех предшествующих лет.

Афганистан, "Северный поток" и перепись

Второе месте, по данным института, занимает слово "Афганистан". Его стали использовать в 6,5 раза чаще. Взрывной рост употребления данного слова, отметили в пресс-службе, вызван обсуждением событий в этой стране. "Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире - русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию", - пояснил Осадчий, слова которого ТАСС привела пресс-служба.

На третьем месте - словосочетание "Северный поток", его частотность выросла в пять раз. Эта тема вспыхнула в 2021 году с новой силой в связи с окончанием работы по прокладке "Северного потока - 2". "Интерес русскоязычной общественности к этому словосочетанию подогрел газовый кризис, который стал главной темой октября", - указал Осадчий.

На четвертом месте с небольшим отрывом стоит слово "перепись", частотность которого выросла в 4,6 раза. "Этот рост вполне ожидаем, поскольку Россия проходит десятилетний цикл перепись", - сказал Осадчий. В 2021 году тема переписи оказалась тесно связанной с темой пандемии, общество горячо обсуждало необходимость переписи, безопасность работы переписчиков.

Импичмент и QR-код

В пятерку вошло слово "импичмент", оно стало использоваться чаще более чем в четыре раза. Поводом послужили события в США, где Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому объявили импичмент дважды.

Рост также продемонстрировали слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", их стали использовать чаще, чем раньше, в 4,3 и 2,7 раза соответственно.