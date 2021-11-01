«Устраивать фронду не буду»: Бояков покинул МХАТ

Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление на увольнение с поста художественного руководителя Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького.

Фото: facebook.com facebook.com

«Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах», - написал Бояков.

По его словам, озвученной Кехманом причиной увольнения стало отношение Боякова к президенту театра Татьяне Дорониной.

«Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта»,- отметил Бояков.

Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал и пожелал МХАТ успехов и развития.

«Что касается моих планов - напишу позже. Спасибо тем кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и вообще в жизни», - добавил экс-худрук театра.

В декабре 2018 года Бояков был назначен художественным руководителем МХАТ, который ранее возглавляла Татьяна Доронина. В мае 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. При этом был расторгнут договор, по которому Бояков совмещал должности худрука и директора. Врио директора МХАТ стал Олег Михайлов, который ранее совмещал должности заместителя исполнительного директора и заведующего труппой. Должность президента театра была сохранена за Дорониной, писал ТАСС.

Летом Доронина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить Боякова, писал ТАСС.