Американцев призвали отказаться от поездок в Россию

«Полностью вакцинированные путешественники с меньшей вероятностью заразятся и распространят COVID-19. Однако международные поездки сопряжены с дополнительными рисками, и даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться повышенному риску заражения и возможного распространения некоторых вариантов COVID-19», - говорится в сообщении.