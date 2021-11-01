Американцев призвали отказаться от поездок в Россию

Американский медицинский регулятор CDC призвал граждан США избегать поездок в Россию, а в случае необходимости путешествия убедиться в «полной вакцинации».
На сайте организации отмечается, что «в связи с текущей ситуацией в России даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19».
Медрегулятор призвал американских граждан соблюдать рекомендации российского Минздрава и Роспотребнадзора, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
«Полностью вакцинированные путешественники с меньшей вероятностью заразятся и распространят COVID-19. Однако международные поездки сопряжены с дополнительными рисками, и даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться повышенному риску заражения и возможного распространения некоторых вариантов COVID-19», - говорится в сообщении.
За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая заболевания коронавирусом. Накануне в стране был зарегистрирован новый антирекорд - 40 993 новых заболевших. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки - 1 163.