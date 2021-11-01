В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.48
Войти в почту

Американцев призвали отказаться от поездок в Россию

Вероника Полынина
43 минуты назад

Американский медицинский регулятор CDC призвал граждан США избегать поездок в Россию, а в случае необходимости путешествия убедиться в «полной вакцинации».

Американцев призвали отказаться от поездок в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На сайте организации отмечается, что «в связи с текущей ситуацией в России даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19».

Медрегулятор призвал американских граждан соблюдать рекомендации российского Минздрава и Роспотребнадзора, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Полностью вакцинированные путешественники с меньшей вероятностью заразятся и распространят COVID-19. Однако международные поездки сопряжены с дополнительными рисками, и даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться повышенному риску заражения и возможного распространения некоторых вариантов COVID-19», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая заболевания коронавирусом. Накануне в стране был зарегистрирован новый антирекорд - 40 993 новых заболевших. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки - 1 163.

Общество,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители