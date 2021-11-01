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Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького

ТАСС
48 минут назад

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр.

Бояков ушел с поста худрука МХАТ
Фото: ТАССТАСС

"Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", - написал Бояков на своей странице в Facebook.

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Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пообещал позже сообщить о своих планах.

"Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТу успехов и развития. Что касается моих планов, напишу позже. Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и вообще в жизни", - добавил Бояков.

В мае 2021 года Минкультуры продлило на пять лет контракт с Бояковым. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. 27 октября стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.

Общество,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,Минкультуры,
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