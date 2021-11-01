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В ВОЗ оценили эффективность нерабочих дней в России

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Эффективность нерабочих дней в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России зависит от отношения населения и практического применения противоэпидемических ограничений. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

В ВОЗ оценили эффективность нерабочих дней в России
Фото: Shamil Zhumatov / ReutersShamil Zhumatov / Reuters

Вуйнович подчеркнула, что в России более чем 1000 человек умирают каждый день из-за коронавируса. По ее словам, крайне важно соблюдать все меры, о которых идет речь уже 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19. «Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация», — резюмировала представитель ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не ждать немедленного эффекта от принятых для предотвращения распространения коронавируса ограничительных мер. Она отметила, что для стабилизации ситуации в стране нужно время, «не меньше одной инкубации». Таким образом, одной нерабочей недели может оказаться недостаточно.

Общество,Мелита Вуйнович,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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