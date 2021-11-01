В ВОЗ оценили эффективность нерабочих дней в России

Эффективность нерабочих дней в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России зависит от отношения населения и практического применения противоэпидемических ограничений. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters Shamil Zhumatov / Reuters

Вуйнович подчеркнула, что в России более чем 1000 человек умирают каждый день из-за коронавируса. По ее словам, крайне важно соблюдать все меры, о которых идет речь уже 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост числа случаев заражения COVID-19. «Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация», — резюмировала представитель ВОЗ.