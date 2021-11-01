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Число военных медиков в ковидных госпиталях Тульской области увеличат втрое

ТАСС
54 минуты назад

Количество военных медиков для помощи врачам в ковидных госпиталях Тульской области увеличат более чем в три раза - до конца недели в регион прибудут еще 138 специалистов, сообщила в понедельник по итогам заседания оперштаба региона пресс-служба правительства области.

Более сотни военных медиков направили в Тульскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По инициативе [губернатора Тульской области] Алексея Дюмина на помощь врачам ковидных госпиталей региона прибудут еще 138 военных медиков. В области уже работают 65 военных медиков. Они помогают в инфекционных госпиталях в Алексине, Новомосковске и Щекине", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по решению Министерства обороны России до конца недели на помощь тульским врачам приедут 68 врачей и 70 медсестер. По словам министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, беспрецедентная мера поддержки позволит региону сохранить оказание плановой медицинской помощи в том же объеме.

Военные медики ЦВО будут работать в четырех больницах Хакасии

Военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в Тульскую область в июне 2021 года. На время работы их обеспечивают проживанием и трехразовым питанием.

В Тульской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом - за неделю выявили более 1,6 тыс. случаев, что на 22% выше уровня предшествующей недели. Для лечения пациентов с коронавирусом развернули более 2 тыс. коек, 293 из них свободны.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировали 60 346 случаев заболевания, в том числе 256 - за последние сутки. Выздоровели 52 182 человека, 3 476 человек умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет более 47%.

Общество,Алексей Дюмин,Министерство обороны,
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