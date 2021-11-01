«Юнармия» провела «Диалог на Волге»

Первый заместитель начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Виктор Кауров выступил на круглом столе «Связь поколений: участие молодежи в проектах по сохранению исторической памяти».

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мероприятие в режиме видеоконференции состоялось в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в рамках Международного форума общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке».

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«Для "Юнармии" сохранение исторической памяти является одной из основополагающих задач. Это наш долг и дело чести для всех нас. То, что работа движения включена в нацпроект "Образование" говорит, что нашу работу признали на федеральном уровне, а значит, мы и дальше будем наращивать усилия по патриотическому воспитанию молодежи. Многочисленные акции юнармейцев вызывают достойный общественный резонанс, активно распространяются в виртуальном пространстве», - заявил первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии», полковник, ветеран боевых действий, ветеран труда и военной службы Виктор Кауров.

При этом он подчеркнул, что участники Движения принимают самое активное участие в проекте Министерства обороны РФ «Дорога Памяти», а также продолжают расширять географию Всероссийской акции «Граффити Победы».

Также Виктор Кауров уточнил, что «Юнармия» продолжит работу по поиску и внедрению новых форм организации и методов работы с детьми и подростками. Причем, это будет касаться не только военно-патриотической тематики, но и самого широкого спектра воспитания - от культуры и творчества, до ранней профессиональной ориентации юнармейцев.

«В "Юнармии" с детьми и подростками занимаются активные, инициативные общественники из самых разных сфер. Все они - профессионалы своего дела. Благодаря им, в том числе, юнармейское движение приобрело большой масштаб и популярность. Расширился спектр мероприятий с участием детей и подростков. Даже вынужденная самоизоляция из-за пандемии коронавируса не стала препятствием для нашей работы. "Юнармия" - открытая и боевая организация, которая заявляет о готовности работать всем вместе над сохранением исторической памяти во благо великого Отечества», - подчеркнул Лидер «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Организатором круглого стола выступило Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Центр патриотической и поисковой работы "Авангард"» регионального комитета образования, науки и молодежной политики.

Его участниками также стали представители федеральных и муниципальных учреждений, Министерства иностранных дел РФ, Поискового движения России и Волонтеров Победы.