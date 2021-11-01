Севастополь отказывается от блокпостов

Блокпосты для проверки QR-кодов в Севастополе сворачивают спустя три дня работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора города Михаила Развозжаева.

«Три дня полноценные дали эффект, который был необходим, - это значительное снижение туристического потока, и сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам. Я предлагаю - и такое решение уже принято - сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить», - сказал Развозжаев на заседании правительства.

30 октября на въездах в Севастополь были развернуты блокпосты с целью предотвратить массовый наплыв туристов в нерабочие дни. Контрольно-пропускные пункты установлены на автовокзале и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трех ведущих в город дорогах. Граждан, которые не могут предъявить QR-код о вакцинации либо о перенесенном коронавирусе, не пропускают в город.