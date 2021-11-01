Названа вероятная причина массового отравления россиян в Египте

Туристы в одном из отелей Хургады в Египте могли отравиться овощами или рыбой, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.
«По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба», – говорится в сообщении ведомства.
Около 50 туристов, в том числе из России отравились в отеле в Хургаде.
Как сообщила прокуратура Египта, с симптомами пищевого отравления были госпитализированы 29 туристов из России, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. В понедельник стало известно, что все российские туристы были выписаны из клиники, пишет РИА Новости.