Названа вероятная причина массового отравления россиян в Египте

Туристы в одном из отелей Хургады в Египте могли отравиться овощами или рыбой, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Около 50 туристов, в том числе из России отравились в отеле в Хургаде.

Как сообщила прокуратура Египта, с симптомами пищевого отравления были госпитализированы 29 туристов из России, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. В понедельник стало известно, что все российские туристы были выписаны из клиники, пишет РИА Новости.