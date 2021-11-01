Правительство составит список мест, посещение которых будет доступно вакцинированным гражданам в период ограничительных мер, связанных с COVID-19. Такое смягчение введенных мер для привитых анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил разработать систему, благодаря которой вакцинированные граждане смогут посещать культурные мероприятия и объекты, предъявив QR-код. В числе таких мест могут быть театры и музеи. Перечень объектов определит правительство и будет дополнен главами регионов, резюмировал Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал главной задачей в настоящее время снизить темпы заболеваемости коронавирусом и выровнять нагрузку на систему здравоохранения.

"Сейчас главное - снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь", - сказал он в понедельник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



"Важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью", - продолжил глава кабмина.

Ограничительные меры

Он напомнил, что на прошлой неделе в России начались нерабочие дни, которые были объявлены президентом РФ, в некоторых регионах они были введены досрочно. Действуют и другие меры для защиты здоровья граждан, прежде всего там, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, отметил председатель правительства.

"Такие дополнительные выходные - это в первую очередь возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться", - подчеркнул Мишустин.

При этом, добавил премьер, у тех, кто сделал прививку, шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе - в нерабочие дни: президент поручил обеспечить таким гражданам возможность посещать различные мероприятия или объекты, используя QR-код.

"Предъявив QR-код, человек подтверждает, что он сделал прививку, у него есть сертификат. Перечень таких объектов будет определен правительством и может быть расширен главой конкретного региона. Это поможет снизить риски заражения в общественных местах", - сказал глава кабмина.

"Ситуация с распространением инфекции остается очень сложной. Много заболевших", - заключил Мишустин.

Средства на борьбу с ковидом

Он сообщил, что правительство выделило почти 11 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом.

"Большинство граждан с ковидом проходят лечение дома. Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств - это почти 11 млрд рублей. За счет них нужными препаратами будут обеспечены около 2 млн человек", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что медикаменты пациентам с коронавирусом по решению президента РФ должны предоставляться бесплатно.

Премьер-министр отметил, что правительство также по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания помощи пациентам с ковидом как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Также кабмин выделит более 5 млрд рублей на закупку оборудования, чтобы восполнить нехватку кислорода в больницах.

Организация вакцинации

Мишустин отметил, что вакцинация от коронавируса должна быть организована удобно и безопасно для россиян, а необходимый запас препаратов должен быть обеспечен во всех регионах.

"Весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений", - сказал председатель правительства.

Глава кабинета министров подчеркнул, что "важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах Российской Федерации".

Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина нарастить темпы вакцинации от коронавируса по всей стране, обеспечить возможности для повторной прививки.

"Для этого организована работа прививочных пунктов так, чтобы обратиться в них можно было и сейчас, в период нерабочих дней", - обратил внимание премьер-министр.

Председатель правительства сказал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители, сотрудники Росздравнадзора по поручению главы государства в выходные дни побывали в регионах с наиболее напряженной ситуацией по распространению коронавируса. Он уточнил, что специалисты посетили медицинские учреждения Владимирской, Белгородской, Ивановской, Ульяновской, Нижегородской, Орловской областей, а также медорганизации в Крыму, Удмуртии, Татарстане.

"Сейчас особенно важно взаимодействовать с субъектами Российской Федерации, оказывать им методологическую и практическую поддержку", - подчеркнул глава кабинета министров.

Ситуация с распространением коронавируса в РФ очень сложная, такого числа заболевших никогда не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, как идет борьба с ковидом в вооруженных силах.

"Я сегодня и председателю правительства [Михаилу Мишустину] об этом сказал, и его заместителю Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения [Михаилу Мурашко] - только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших [за сутки]. Такого никогда не было", - констатировал Путин, заслушав доклад.

Глава государства отметил, что сейчас нужно продолжать работу по борьбе с коронавирусом. По его словам, это крайне важно для всех граждан страны, а для вооруженных сил - "важно вдвойне, втройне".

"Потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность вооруженных сил. Поэтому я вас прошу эту работу продолжать", - распорядился президент.

Он поручил Минобороны в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией.

"Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства.

Аппарат правительства России ввёл дополнительные требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Как отметили в пресс-службе кабинета министров, теперь для присутствия на таких мероприятиях требуются документы, подтверждающие иммунитет к ковиду или отсутствие этого заболевания, пишет ТАСС.

Участникам совещаний необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание. Как отметил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, на данный момент от ковида вакцинированы более 80% сотрудников аппарата правительства. Примерно такой же показатель имеет место среди сотрудников федеральных органов власти.

Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате, — подчеркнул он.

Минцифры РФ предложило проверять QR-коды с помощью специального приложения, назвав этот способ единственным федеральным решением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Данный способ является единственным, который может подтвердить оригинальность сертификата на всей территории России.

Представители Минцифры также описали механизм работы сервиса. При сканировании сертификатов программа запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. В случае, если считанные с QR-кода данные не будут соответствовать данным в федеральных реестрах, то приложение выдаст ошибку.

«Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование», — уточнили представитель организации.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Вице-премьер призвала беречь своих родных и близких.

Направляющиеся в Севастополь российские путешественники, которые решили посетить его без QR-кодов о вакцинации, должны быть готовы к тому, что им придётся возвращаться назад, не побывав в пределах города. Такие прецеденты уже происходят, в тот числе и на железнодорожном вокзале Севастополя. Об этом заявил заместитель начальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый, сообщил «Интерфакс».

С прибывших трёх электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении, — рассказал чиновник.

Беспалый также отметил, что принятые властями ограничительные меры против вируса COVID-19 одинаково распространяются как на туристов, так и на севастопольцев.