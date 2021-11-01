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Иммунолог рассказал, какой штамм коронавируса в России самый опасный

Елена Прошина
32 минуты назад

Распространяющиеся на территории России штаммы коронавируса «дельта» и его варианты «дельта+» и AY.4.2 вызывают наибольшие опасения, так как быстрее всего распространяются и учатся обходить формирующийся после вакцинации и болезни иммунитет, рассказал иммунолог Николай Крючков, пишет «Лента.ру».

Иммунолог назвал самый опасный вариант COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в России в настоящее время 99% всех случаев заражения занимают штаммы «дельта» и «дельта+». При этом в стране есть все существующие в мире варианты коронавируса, но пока случаи заражения ими единичны, в том числе штаммом AY.4.2, который в Великобритании фиксируется уже у 15% заболевших.

«У нас пока выявлено только несколько эпизодов, но, по правде сказать, это не особо показательно: мощность образцов секвенирования крайне низкая, потому о том, что штамм распространился массово, мы узнаем только тогда, когда это уже произойдет», — уточнил Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что варианты «дельта»-штамма считаются особо опасными не из-за тяжести течения болезни и ее последствий, а из-за высокой скорости распространения. При этом «дельта+» считался самым заразным, но, AY.4.2, как считают британские медики, заразнее на 10-15%.

По еще одному параметру, такому как адаптированность к коллективному иммунитету, включая поствакцинный и естественный, разные штаммы ведут себя по-разному.

«Есть варианты, которые уходят от защиты организма еще лучше, чем «дельта», но по совокупности свойств именно «дельта» вызывает наибольшее беспокойство», — отметил Крючков.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России встречаются около десяти подвидов дельта-штамма коронавируса, пишет РИА Новости.

При этом в мире известно о более чем 40 его вариантах.

Общество,Николай Крючков,Роспотребнадзор,РИА Новости,Lenta.ru,
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