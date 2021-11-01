Первый российский регион продлил нерабочие дни

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлили нерабочие дни в регионе еще на неделю с 8 по 14 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно указу губернатору, в нерабочие дни продолжают работу предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, энергетики, обороны, транспорта, строительства, а также детские сады и школы.

Остальные организации, которые не попадают в этот перечень, могут продолжить работу по желанию при условии, что к ней будут допущены только сотрудники с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации или перенесенный в последние полгода коронавирус.

Рестораны, кафе, парикмахерские и салоны красоты продолжают работать, если у всех сотрудников и посетителей есть QR-коды.