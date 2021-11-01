«Вакцина» стала словом 2021 года

Составители Оксфордского словаря выбрали словом 2021 года слово «vax» — в английском языке это может быть как существительное «вакцина» или «вакцинация», так и глагол «вакцинировать». Как отмечают составители на сайте Oxford Languages, в этом году слово использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.
«Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», — отметили в сообщении.
Само слово было впервые зафиксировано в английском языке в 1799 году, а производные от него, «vaccinate» и «vaccination» — в 1800 году. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает «корова».
Кроме того, 2021 год стал «годом неологизмов», которые образовали от этого слова. В список вошли:
В 2020 году создатели словаря не смогли выбрать слово года и отметили, что уложить его в одно понятие невозможно.