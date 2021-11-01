«Вакцина» стала словом 2021 года

Составители Оксфордского словаря выбрали словом 2021 года слово «vax» — в английском языке это может быть как существительное «вакцина» или «вакцинация», так и глагол «вакцинировать». Как отмечают составители на сайте Oxford Languages, в этом году слово использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом.

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«Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», — отметили в сообщении.

Само слово было впервые зафиксировано в английском языке в 1799 году, а производные от него, «vaccinate» и «vaccination» — в 1800 году. Эти слова происходят от латинского vacca, что означает «корова».

Кроме того, 2021 год стал «годом неологизмов», которые образовали от этого слова. В список вошли:

vaxxie («вакси») — фото, сделанные во время прививки, аналогичные селфи;

vax-a-thon («ваксатон») — мероприятие, во время которого люди массово проходят вакцинацию, в том числе и от COVID-19;

vaxinista («вакциниста») — ироническое название человека, который привился от коронавируса и выставляет этот статус напоказ в соцсетях. Кроме того, порой им называют людей, которые участвуют в разработке, доставке и введении препаратов.