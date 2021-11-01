В даркнете начали продавать поддельные сертификаты ЕС о прививках

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили выставленные на продажу в даркнете поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Объявления о продаже сертификатов написаны на русском и английском языках. Их авторы просят за одну подделку в среднем 300 долларов (более 21 тыс. рублей).

Они предлагают покупателю выбрать страну, в которой была якобы сделана прививка, и производителя вакцины - AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. В объявлении утверждается, что все будет оформлено так, как если бы покупатель получил настоящий сертификат в одной из стран Восточной Европы.

Преступники утверждают, что после оплаты данные клиента внесут в настоящую базу вакцинированных, он получит сертификат в электронном виде с уникальным QR-кодом.

Деньги за подделку документов продавцы готовы получить в любой криптовалюте.

В «Лаборатории Касперского» предупредили, что авторы объявлений, скорее всего, хотят просто выманить деньги у пользователей.

В компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, ТАСС рассказали, что с начала сентября количество предложений о продаже сертификатов-подделок выросло в 20 раз к лету 2021 года. Цены фальшивых сертификатов о вакцинации российскими и зарубежными вакцинами составляют от четырех до 12 тыс. рублей.

Российский Минздрав ранее утвердил универсальную форму документа о вакцинации от коронавируса (и перенесенном COVID-19). Документ начнут выдавать с 8 ноября. Сертификаты, сформированные ранее, автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. Сертификат будет содержать QR-код, ФИО его обладателя, его дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. Подлинность сертификатов можно будет проверить онлайн.