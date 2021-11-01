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Стала известна судьба туши лося из автомобиля Рашкина

Lenta.ru
32 минуты назад

Тушу лося, найденную в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, отправили на спецхранение в морозильную камеру. О судьбе убитого животного стало известно «Газете.Ru» от Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Саратовской области.

«Следователи передали тушу животного, обнаруженного рядом с автомобилем, специальной организации, осуществляющей хранение подобного рода объектов и располагающей морозильной камерой», — уточнили в ведомстве, назвав тушу важным для следствия материалом, который поможет установить обстоятельства случившего.

Появилось полное видео задержания депутата Рашкина

В конце октября сообщалось, что МВД передало труп лося следователям. Вместе с ним в СКР отдали все материалы и вещественные доказательства по делу, в том числе оружие и автомобиль.

В ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Депутат объяснил, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.

Позже СКР забрал из полиции уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба») в связи с большим общественным резонансом.
Общество,Видео,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,СКР,МВД,Газета.Ru,
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