Стала известна судьба туши лося из автомобиля Рашкина

«Следователи передали тушу животного, обнаруженного рядом с автомобилем, специальной организации, осуществляющей хранение подобного рода объектов и располагающей морозильной камерой», — уточнили в ведомстве, назвав тушу важным для следствия материалом, который поможет установить обстоятельства случившего.

В конце октября сообщалось, что МВД передало труп лося следователям. Вместе с ним в СКР отдали все материалы и вещественные доказательства по делу, в том числе оружие и автомобиль.