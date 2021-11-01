Раскрыта схема поставки японских иномарок в СССР

Первые японские машины в СССР привозили моряки торгового флота. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал автор книги «Правый руль» Василий Авченко.

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По его словам, в 1970-1980-е годы Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) было одним из важнейших источников валютных поступлений — корабли ходили между иностранными портами довольно часто, и моряки практически не возвращались с пустыми руками.

Начинали моряки с различных импортных вещей и техники. В частности, они везли в СССР японские часы и проигрыватели. Схема поставки японских иномарок у них выработалась позже. В 1989 году моряки получили разрешение на беспошлинный ввоз автомобилей для личного пользования. Тогда-то японские машины стали покупать и продавать по доверенности. В эпоху настоящего автомобильного бума в СССР дороги Владивостока все быстрее заполнялись японскими иномарками.

Со временем простые граждане нашли способ самостоятельно приобрести японскую машину. Одним из первых пересек границу ради покупки автомобиля бизнесмен Анатолий Козицкий. «Мой товарищ взял меня на борт. Фактически я никаких обязанностей не нес, хоть и числился в штате. Другие моряки выполняли мою работу и получали за это мою зарплату», — рассказал он. Прямо в порту граждан СССР встречали японцы и везли их на автостоянки, где были представлены подержанные автомобили практически в идеальном состоянии. По словам Козицкого, это удивляло покупателей больше всего.