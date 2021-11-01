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Иммунолог заявил о необходимости вакцинировать детей от COVID

Елена Прошина
53 минуты назад

Иммунолог Николай Крюков заявил, что в России вакцинация детей и подростков от ковида необходима, что обществу придется принять. Как сообщает URA.RU, специалист подчеркнул, что несовершеннолетним будут вводить «разбавленный вариант» «Спутника V» — препарат «Спутник М».

Иммунолог заявил о необходимости вакцинировать детей от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крюков напомнил, что для подростков дозу снизили сразу в пять раз, а для детей — в десять. При этом доза в препарате напрямую влияет на иммуногенность прививок. Сам препарат «Спутник М» будет зарегистрирован в начале ноября этого года.

Эксперт добавил, что эффективность новой вакцины косвенно подтверждается со слов одного из разработчиков. По словам иммунолога, гуморальный иммунитет после такой вакцинации будет значительно слабее, чем после вакцинации «взрослыми» дозами «Спутника V».

Ранее пульмонолог Татьяна Алиева рассказала, что Россию может охватить волна детского коронавируса. Коллективный иммунитет благодаря прививкам и массовым заболеваниям формируется только у взрослых, а он способен лишь «осложнить» жизнь коронавирусу.

Сейчас врачи выявляют COVID-19 у детей любого возраста, в том числе и у новорожденных, которые могут перенести инфекцию в крайне тяжелой форме.

Общество,Николай Крюков,
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