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Жители Сахалина поделились мнением об обязательном введении QR-кодов. Видео

Александр Кузьмин
56 минут назад

Сахалин остается одним из немногих регионов России, где не введены строгие карантинные меры, и где люди могут свободно посещать торговые центры и кафе без предоставления документов о вакцинации.

Согласно заявлению губернатора Сахалина, правительство не собирается вводить практику QR-кодов в регионе в связи с относительно стабильной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

В воскресенье жители поделились с Ruptly мнением по поводу возможности введения ограничений для посещения торговых центров и мест общественного питания.

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