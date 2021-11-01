Жители Сахалина поделились мнением об обязательном введении QR-кодов. Видео

Сахалин остается одним из немногих регионов России, где не введены строгие карантинные меры, и где люди могут свободно посещать торговые центры и кафе без предоставления документов о вакцинации.
Согласно заявлению губернатора Сахалина, правительство не собирается вводить практику QR-кодов в регионе в связи с относительно стабильной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
В воскресенье жители поделились с Ruptly мнением по поводу возможности введения ограничений для посещения торговых центров и мест общественного питания.