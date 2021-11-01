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В Сочи ожидают наплыва туристов на новогодние праздники

Алиса Селезнёва
1 час назад

Сочи в новогодние праздники может принять около 250 тыс. гостей, в горном кластере уже забронировано более 50% номерного фонда. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Копайгородский.

В Сочи ожидают наплыва туристов на новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам градоначальника, в настоящее время в Сочи находится более 110 тыс. туристов. При этом на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом отменены все массовые мероприятия, при посещении кафе и ресторанов, а также при заселении в гостиницу, необходимо предъявить QR-код о вакцинации.

В новогодние праздники власти города ожидают приезда около 250 тыс. туристов и уже начали подготовку, пояснил Алексей Копайгородский.

«Забронировано более половины номерного фонда в горном кластере. В период праздничных дней мы планируем принять около 250 тысяч гостей. При этом важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией. Поручил к обязательным требованиям Роспотребнадзора обеспечить комплекс дополнительных мер», - заявил он.

Так, будет проводиться регулярная обработка кабинок канатных дорог без остановки их работы, установлены ограничители для формирования очередей с учетом социальной дистанции, введена бесконтактная продажа ски-пассов.

«К активному зимнему сезону готова и прибрежная инфраструктура. Открыто 30 зимних пляжей, более 35 объектов туристского показа работают в городе круглогодично. Здесь также усилим санобработку, контроль масочного режима», - заметил он.

12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, поток едущих в Сочи ослабел.

Общество,Алексей Копайгородский,Роспотребнадзор,
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