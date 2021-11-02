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Мясников развеял популярный миф о прививке от COVID-19

ТК «Звезда»иещё 2
22 минуты назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял распространенный миф о том, что нельзя мочить место прививки после вакцинации от коронавирусной инфекции в течение трех дней. Медик заявил, что такая рекомендация медиков является «дремучестью».

Развеян популярный миф о вакцинации от COVID-19
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Это укоренившийся миф, но он не имеет под собой вообще никакого основания...Можно спокойно мочить место прививки», — считает Мясников.

Врач подчеркнул, что не следует отказываться от такой важной гигиенической процедуры, как душ. Мясников объяснил, что мыться необходимо, чтобы смыть с себя грязь и пот.

По мнению медика, что в вакцинации главную роль играет не вопрос о контакте с водой в последующие дни, а сам факт прививки.

Ранее Мясников назвал категорию больных COVID-19, которые являются наиболее заразными. По словам медика, людей, которые находятся на начальной стадии заболевания, зачастую путают с бессимптомными инфицированными.

Общество,Доктор Мясников,Александр Мясников,
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