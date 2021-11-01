Власти Ленинградской области разрешили посещать музеи и театры региона по QR-кодам иностранных прививок от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного правительства.
В правительстве подчеркнули, что это решение 1 ноября согласовали губернатор Александр Дрозденко и главный санитарный врач региона Ольга Историк.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.
В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В нерабочие дни приостанавливают работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.
Во многих регионах ограничения не коснулись театров и музеев. В Ленинградской области пускают туда только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.