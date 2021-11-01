Власти Ленинградской области разрешили посещать музеи и театры региона по QR-кодам иностранных прививок от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе областного правительства.

В правительстве подчеркнули, что это решение 1 ноября согласовали губернатор Александр Дрозденко и главный санитарный врач региона Ольга Историк.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. В нерабочие дни приостанавливают работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.