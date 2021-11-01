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«За несколько дней»: врачи о скорости развития осложнений при COVID

Елена Прошина
29 минут назад

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков рассказал, от чего зависит тяжелая форма коронавируса, и как скоро она может возникнуть. Об этом сообщает ТАСС.

«За несколько дней»: врачи о скорости развития осложнений при COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Никишенкова, до развития осложнений в протекании COVID-19 может пройти всего 3-5 дней с момента заболевания. Форма, в которой пациент переносит коронавирус, зависит в том числе от хронических болезней и состояния иммунитета, добавил эксперт.

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"В среднем при наихудшем варианте скорость [развития заболевания] может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. [Это связано] с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет. Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции", - пояснил врач.

В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что на сегодняшний день тяжелое течение коронавируса развивается быстрее, чем в начале пандемии.

"Буквально за несколько дней. Сейчас тяжелое течение развивается намного быстрее, чем в начале пандемии: во-первых, более агрессивно, во-вторых, все зависит еще от дозы [вируса], которую получает человек, а также от того, есть защита или нет, вакцинирован или не вакцинирован. У вакцинированных практически нет [тяжелого течения заболевания]", - отметил Малышев.

Кроме того, Никишенков рассказал, что при крайне тяжелых формах ковида, когда уже не действуют ни медикаментозное лечение, ни искусственная вентиляция легких, а уровень кислорода в крови удается повысить, специалисты прибегают к использованию экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

"Это происходит при крайне тяжелых формах течения, когда уже случился так называемый острый респираторный дистресс-синдром, тотальное положение легких, и, грубо говоря, легкие вовсе не дышат, тогда применяется такая методика. И выживаемость при применении этого аппарата, соответственно, небольшая, потому что течение уже крайне тяжелое, то есть это последняя попытка чем-то помочь, когда исчерпаны все остальные возможности. Через аппарат пропускается кровь, и она насыщается кислородом", - уточнил пульмонолог.

Он также обратил внимание, что у людей в возрасте младше 60 лет ЭКМО более эффективен.

"Чем моложе организм, тем у него больше ресурсов выжить при применении данной методики", - резюмировал эксперт.

Общество,Николай Малышев,
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