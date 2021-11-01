«За несколько дней»: врачи о скорости развития осложнений при COVID

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков рассказал, от чего зависит тяжелая форма коронавируса, и как скоро она может возникнуть. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Никишенкова, до развития осложнений в протекании COVID-19 может пройти всего 3-5 дней с момента заболевания. Форма, в которой пациент переносит коронавирус, зависит в том числе от хронических болезней и состояния иммунитета, добавил эксперт.
"В среднем при наихудшем варианте скорость [развития заболевания] может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. [Это связано] с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет. Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции", - пояснил врач.
В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что на сегодняшний день тяжелое течение коронавируса развивается быстрее, чем в начале пандемии.
"Буквально за несколько дней. Сейчас тяжелое течение развивается намного быстрее, чем в начале пандемии: во-первых, более агрессивно, во-вторых, все зависит еще от дозы [вируса], которую получает человек, а также от того, есть защита или нет, вакцинирован или не вакцинирован. У вакцинированных практически нет [тяжелого течения заболевания]", - отметил Малышев.
Кроме того, Никишенков рассказал, что при крайне тяжелых формах ковида, когда уже не действуют ни медикаментозное лечение, ни искусственная вентиляция легких, а уровень кислорода в крови удается повысить, специалисты прибегают к использованию экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
"Это происходит при крайне тяжелых формах течения, когда уже случился так называемый острый респираторный дистресс-синдром, тотальное положение легких, и, грубо говоря, легкие вовсе не дышат, тогда применяется такая методика. И выживаемость при применении этого аппарата, соответственно, небольшая, потому что течение уже крайне тяжелое, то есть это последняя попытка чем-то помочь, когда исчерпаны все остальные возможности. Через аппарат пропускается кровь, и она насыщается кислородом", - уточнил пульмонолог.
Он также обратил внимание, что у людей в возрасте младше 60 лет ЭКМО более эффективен.
"Чем моложе организм, тем у него больше ресурсов выжить при применении данной методики", - резюмировал эксперт.