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Шумных россиян ждут штрафы

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

В новый Кодекс об административном правонарушении предложили внести штраф за громкую музыку в ночное время или поздний ремонт в размере 2 тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Шумных россиян ждут штрафы
Фото: Петр Ковалев/ ТАССПетр Ковалев/ ТАСС

«Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию», – объяснила она.

Временные рамки, когда будет накладываться штраф, планируют установить с 23 часов вечера до 7 утра. Также отмечается, что степень нарушения будет предполагать наказание в виде предупреждения. А штрафы будут начинаться с одной тысячи рублей, передает РИА «Новости».

Общество,Ирина Рукавишникова,Совет Федерации,РИА Новости,
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