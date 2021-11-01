Шумных россиян ждут штрафы

В новый Кодекс об административном правонарушении предложили внести штраф за громкую музыку в ночное время или поздний ремонт в размере 2 тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

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«Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию», – объяснила она.