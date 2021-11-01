Собчак предложила ограничить продажу алкоголя

Телеведущая Ксения Собчак предложила продавать алкоголь в России только людям с высшим образованием. Она также отметила, что для россиян с высшим образованием можно легализовать покупку и употребление наркотиков. Своими взглядами Собчак поделилась в интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич.

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«Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что то или иное средство, попадающее в организм человека, связано еще с человеческим материалом», — заявила телеведущая.

Она также отметила, что не видит различий между теми, кто «ужирается» водкой, и теми, кто «покурили травку». Однако, по мнению Ксении, люди, употребившие марихуану являются более «безопасными».

Кроме того, в интервью Собчак рассказала о своих доходах. По словам ведущей, ее заработок составляет более $4 миллионов в год (280 миллионов рублей). Вместе с тем Ксения подчеркнула, что ее доход не имеет никакого отношения к Министерству культуры.

«Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать», - сказала ведущая.