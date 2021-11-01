Медведев допустил ущемление в правах тысяч непривитых

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал допустимым ограничение прав непривитых граждан (к примеру, перевод на удаленку или отстранение от работы с посетителями): по его мнению, спасение миллионов людей гораздо важнее. Об этом он заявил в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».
Медведев подчеркнул, что российские власти пошли либеральным путем относительно вакцинации от коронавируса.
«Хотя некоторые страны фактически заставляют своих граждан вакцинироваться, Россия таким путем не пошла. Вакцинация в нашей стране является в целом добровольной», - заявил замглавы Совбеза.
К концу октября во всех регионах России приняли постановления об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан от коронавируса - требование касается профессий, предполагающих контакты с клиентами/посетителями. Списки этих категорий граждан различаются от региона к региону, обычно в них входят медики, госслужащие, работники сфер торговли и общепита, а также общественного транспорта.
Чаще всего перед работодателями ставят задачу привить не всех, а определенный процент работников. Людей, которые откажутся от вакцинации без уважительной причины, могут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
«Дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке», - отметил Медведев.
Он подчеркнул, что во время пандемии интересы общественной безопасности должны превалировать над индивидуальными правами.
Медведев назвал права человека незыблемой ценностью и отметил, что непривитые работники, контактирующие с огромным количеством людей, нарушают права своих клиентов и посетителей, так как могут их заразить. А защиту большинства он назвал фундаментальным принципом демократии, «нравится это кому-то или нет».
«Важно найти необходимый баланс. Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но «можно» не означает «обязательно», - подчеркнул замглавы Совбеза.
Медведев рассказал, что в России, в отличие от других стран, нет уголовной или административной ответственности для физических лиц за отказ от обязательной вакцинации.
Также он напомнил, что в СССР была обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза и полиомиелита.
«К сожалению, эта система была разрушена вместе с исчезновением СССР, а отношение к вакцинации стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды. <…> Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации», - заключил Медведев.