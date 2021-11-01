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Миллионы россиян оказались невыездными

Елена Прошина
20 минут назад

4,2 млн жителей России значатся в списке невыездных по причине неуплаченных долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

Миллионы россиян оказались невыездными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил глава ФССП, ограничение неимущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей их к погашению исполнительных требований. Кроме того, ведомство применяет временное ограничение на пользование транспортных средств должниками. Аристов отметил, что сейчас в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании водительскими правами.

Также директор отметил, что в этом году приставы принудительно взыскали с водителей неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей — с нетрезвых автовладельцев.

Напомним, что ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила закон, который разрешает приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

Как отметил Груздев, согласно проекту, все органы, которые приняли решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, должны довести эту информацию до человека.

Общество,Владимир Груздев,ГИБДД,
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