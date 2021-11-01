Миллионы россиян оказались невыездными

4,2 млн жителей России значатся в списке невыездных по причине неуплаченных долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.
Как отметил глава ФССП, ограничение неимущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей их к погашению исполнительных требований. Кроме того, ведомство применяет временное ограничение на пользование транспортных средств должниками. Аристов отметил, что сейчас в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании водительскими правами.
Также директор отметил, что в этом году приставы принудительно взыскали с водителей неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей — с нетрезвых автовладельцев.
Напомним, что ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила закон, который разрешает приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.
Как отметил Груздев, согласно проекту, все органы, которые приняли решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, должны довести эту информацию до человека.