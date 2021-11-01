«Вы между ног моетесь хотя бы?» мужчина оскорбил водительницу такси.Видео

Таксистка столкнулась с хамоватым пассажиром в Красноярске. Мужчина жаловался на неприятный запах в машине предположил, что девушка не соблюдает правила личной гигиены. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».
На кадрах, снятых на видеорегистратор видно, как пожилой мужчина с недовольством высказывается в сторону водительницы.
«Вы между ног моетесь хотя бы? Потому что вонь вообще невыносимая. Подмышками хотя бы чуть-чуть подмывайтесь!» - выразил свое недовольство пассажир.
Как рассказала ехавшая за рулем Анастасия, она терпела оскорбления, потому что нуждалась в деньгах.
«Он вообще не хотел платить. Я уже пригрозила, что не отдам багаж, пока не заплатит. Дело в том, что я бы и не терпела и высадила, но очень нуждалась в деньгах. И сейчас нуждаюсь. И мне пришлось это унижение терпеть. С горем пополам рассчитался – швырнул мне эти деньги. Я в компанию пожаловалась, написала. Они отреагировали спокойно, что вот сожалеем, что вы столкнулись с такой ситуацией» - поделилась таксистка подробностями конфликта.
Женщина пояснила, что агрегатор такси за нарушения блокирует только водителей, для пассажиров же никаких санкций не предусмотрено.