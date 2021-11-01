Врачи в РФ оказались близки к массовому увольнению

Многие работники медицинских учреждений России, которые борются с COVID-19 с начала пандемии, признались в профессиональном выгорании. В связи с этим они все чаще задумываются об увольнении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос мобильного приложения «Справочник врача».

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Согласно проведенному исследованию, около 30% врачей, которые помогают зараженным коронавирусом пациентам, хотят уволиться из-за усталости. 37% медиков пожаловались на проблемы со здоровьем ввиду большой нагрузки.

Также многие врачи отметили, что отношение общества к ним изменилось. Как пишет издание, если в начале пандемии медиков называли героями, благодарили и даже присылали еду из ресторанов, то теперь ничего подобного не наблюдается.

Анатолий Домников, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ, заявил, что врачи, которые трудятся на пределе своих возможностей, получают социальные выплаты — так государство выражает благодарность за их труд и самоотверженность. Он призвал жителей России вакцинироваться и соблюдать все меры предосторожности. Только тогда медицинские работники, которые продолжают бороться с коронавирусом, смогут вернуться к нормальному образу жизни.