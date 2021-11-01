Бизнес обяжут хранить переписку в закрытых сетях

В 2022 году в России может появиться закон, обязывающий бизнес хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. При необходимости компаниям придется предоставить эти данные правоохранительным органам, пишут «Известия» со ссылкой на Госдуму.

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Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"» уже рекомендовали к принятию в первом чтении. Госдума может рассмотреть его уже в ноябре. В рамках инициативы предлагается обязать бизнес, обладающий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию.

Профильный комитет Госдумы по безопасности дал положительную оценку законопроекту. В ведомстве объяснили, что в этих сетях содержатся детали закупочной деятельности различных корпораций. Органы следствия должны иметь к ним доступ, чтобы вынести наказание при необходимости. Номерами AS обладают интернет-провайдеры и такие крупные компании, как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», —подчеркивается в заключении профильного комитета, который подписал его руководитель Василий Пискарев.