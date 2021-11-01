В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.28
Войти в почту

Российский бизнес обяжут хранить переписку в закрытых сетях

Lenta.ru
1 час назад

В 2022 году в России может появиться закон, обязывающий бизнес хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. При необходимости компаниям придется предоставить эти данные правоохранительным органам, пишут «Известия» со ссылкой на Госдуму.

Бизнес обяжут хранить переписку в закрытых сетях
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"» уже рекомендовали к принятию в первом чтении. Госдума может рассмотреть его уже в ноябре. В рамках инициативы предлагается обязать бизнес, обладающий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию.

Профильный комитет Госдумы по безопасности дал положительную оценку законопроекту. В ведомстве объяснили, что в этих сетях содержатся детали закупочной деятельности различных корпораций. Органы следствия должны иметь к ним доступ, чтобы вынести наказание при необходимости. Номерами AS обладают интернет-провайдеры и такие крупные компании, как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», —подчеркивается в заключении профильного комитета, который подписал его руководитель Василий Пискарев.

Ранее россиян предупредили о неизбежной утечке биометрических данных. Эксперты считают, что их следует использовать только в качестве дополнительного, а не основного фактора безопасности.

Общество,Василий Пискарев,Газпром,РЖД,Яндекс,Госдума,МВД,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители