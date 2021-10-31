7 признаков того, что вас пытаются обмануть мошенники

Существует семь простых признаков, по которым человек может узнать, что его пытается обмануть телефонный мошенник. Об этом ссылкой на рекомендации МВД пишет «Московский Комсомолец».

Настоящему работнику службы безопасности банка не нужно выяснять у клиента дополнительную информацию о нем, даже для остановки операции по счету гражданина. Все необходимые для этого данные у банка и так есть. Остановить движение средств по карте в случае подозрительной операции он может без участия клиента.

Практически в 100% случаев «звонка из банка», человек будет общаться с мошенником.

Рекомендуется вообще не общаться со «службой безопасности банка» и сразу прерывать со звонящим связь. В случае возникновения каких-либо сомнений, следует самому позвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте.

Настоящий банковский служащий никогда не попросит клиента совершить какую-либо операцию через банкомат. Вместо этого он пригласит вас в ближайший офис кредитного учреждения.

Работники правоохранительных органов никогда не просят граждан принять участие в раскрытии преступления по телефону. Это происходит исключительно при личной встрече.

Ни при каких обстоятельствах не переводите свои деньги по указаниям телефонного абонента и не озвучивайте ему код из пришедшего СМС-сообщения, а также данные банковской карты.