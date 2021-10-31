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7 признаков того, что вас пытаются обмануть мошенники

Елена Прошина
1 час назад

Существует семь простых признаков, по которым человек может узнать, что его пытается обмануть телефонный мошенник. Об этом ссылкой на рекомендации МВД пишет «Московский Комсомолец».

7 признаков того, что вас пытаются обмануть мошенники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Настоящему работнику службы безопасности банка не нужно выяснять у клиента дополнительную информацию о нем, даже для остановки операции по счету гражданина. Все необходимые для этого данные у банка и так есть. Остановить движение средств по карте в случае подозрительной операции он может без участия клиента.

Практически в 100% случаев «звонка из банка», человек будет общаться с мошенником.

Рекомендуется вообще не общаться со «службой безопасности банка» и сразу прерывать со звонящим связь. В случае возникновения каких-либо сомнений, следует самому позвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте.

Настоящий банковский служащий никогда не попросит клиента совершить какую-либо операцию через банкомат. Вместо этого он пригласит вас в ближайший офис кредитного учреждения.

Работники правоохранительных органов никогда не просят граждан принять участие в раскрытии преступления по телефону. Это происходит исключительно при личной встрече.

Ни при каких обстоятельствах не переводите свои деньги по указаниям телефонного абонента и не озвучивайте ему код из пришедшего СМС-сообщения, а также данные банковской карты.

Порой по телефону гражданам звонят незнакомые люди и предлагают оформить карту с повышенным кэшбэком, сделать вклад на выгодных условиях или им подобными. Если это настоящий сотрудник банка, он не станет просить клиента назвать свои личные данные, реквизиты карты и код из СМС. В случае, если телефонный собеседник пытается их выведать, можно не сомневаться, что вы имеете дело со злоумышленником.

Общество,МВД,Московский комсомолец,
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