У матери убитых в Туве девочек оказалось богатое криминальное прошлое

Стало известно о богатом криминальном прошлом матери убитых сегодня в столице Тывы сестер 9 и 14 лет. Подробности ее биографии выяснил «Московский Комсомолец».

Фото: СУ СК по Республике Тыва СУ СК по Республике Тыва

Мать погибших в столице Тувы Кызыле сестер ранее была судима по разнообразным статьям УК. За ней числятся приговоры по следующим составам преступления: причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков, дезорганизация деятельности исправительного учреждения, грабеж, а также неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, что в ночь на 31 октября в Кызыле из окна квартры на восьмом этаже многоквартирного дома были выброшены две сестры. Младшая погибла на месте, старшая умерла в больнице.

По версии полиции, это сделал их 23-летний родственник, временно проживавший в одной квартире с детьми. Сообщается, что между девочками и мужчиной возникла ссора, в финале которой и произошло убийство. Третья сестра в это время спала и потому осталась жива. Мать детей во время инцидента работала в одном из городских заведений общепита.