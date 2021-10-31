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У матери убитых в Туве девочек оказалось богатое криминальное прошлое

Елена Прошина
1 час назад

Стало известно о богатом криминальном прошлом матери убитых сегодня в столице Тывы сестер 9 и 14 лет. Подробности ее биографии выяснил «Московский Комсомолец».

У матери убитых в Туве девочек оказалось богатое криминальное прошлое
Фото: СУ СК по Республике ТываСУ СК по Республике Тыва

Мать погибших в столице Тувы Кызыле сестер ранее была судима по разнообразным статьям УК. За ней числятся приговоры по следующим составам преступления: причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков, дезорганизация деятельности исправительного учреждения, грабеж, а также неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, что в ночь на 31 октября в Кызыле из окна квартры на восьмом этаже многоквартирного дома были выброшены две сестры. Младшая погибла на месте, старшая умерла в больнице.

По версии полиции, это сделал их 23-летний родственник, временно проживавший в одной квартире с детьми. Сообщается, что между девочками и мужчиной возникла ссора, в финале которой и произошло убийство. Третья сестра в это время спала и потому осталась жива. Мать детей во время инцидента работала в одном из городских заведений общепита.

Об убийце известно, что он находился в федеральном розыске после того как скрылся от суда по делу об угоне автомобиля. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Общество,Московский комсомолец,
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