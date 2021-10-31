На дорогах Сочи заметили самоходный диван со столом: видео

Житель Сочи Сергей Сергеев решил продемонстрировать несовершенство российских ПДД, передвигаясь по улицам города на самоходном диване. В конце концов «мебель» оказалась на штрафстоянке. Кадры ее задержания, предоставленные местным управлением ГИБДД, пишет издание «Кубанские Новости».

На кадрах видно, как по улицам города разъезжает явно самодельное средство передвижения в виде дивана с сидящими на нем несколькими молодыми людьми. Далее на видео демонстрируется общение с ними сотрудников полиции. Следующий кадр запечатлел момент погрузки уникального аппарата на платформу эвакуатора.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку», - говорится в сообщении ГИБДД.

В полиции уточнили, что сотрудникам не удалось идентифицировать двигатель и другие механизмы самоходного дивана. На его водителя составили административный протокол по факту езды без ремней безопасности по статье 12.6 КоАП. Гражданину грозит штраф в размене 1000 рублей.

«Придумал, чтобы повеселить людей и показать изъяны современных требований ПДД. Диван, несмотря на неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента», - сообщил РИА «Новости» Сергеев.