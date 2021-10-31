Столпотворение в аэропорту Пулково в разгар локдауна сняли на видео

В петербургском аэропорту «Пулково» сняли на видео столпотворение пассажиров, произошедшее во второй день локдауна. Ролик опубликовал Telegram-канал «1703».

«В городе локдаун, а в аэропорту столпотворение. Петербуржцы торопятся улететь из города на время нерабочих дней», - написал автор.

На кадрах видны очереди людей, стоящих в зале ожидания. Многие из них не имеют масок, безопасная дистанция не соблюдается.

В Петербурге за минувшие сутки зарегистрировано 3597 новых случаев COVID-19.

За два дня локдауна северная столица отметилась двумя инцидентами на культурных объектах. Два петербуржца, не имеющих QR-кода, вернулись домой с разбитыми лицами.