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Проникшему в «красную зону» ради бабушки томичу стали поступать угрозы

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Житель Томска Сергей, который проник в «красную зону» под видом врача, чтобы ухаживать за своей бабушкой, теперь не может похоронить ее, так как ему не выдают тело. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Проникшему в «красную зону» ради бабушки томичу стали поступать угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне сегодня отказали в выдаче справки о смерти бабушки, сказали, что я ее получу только через кабинет главврача. Тело без справки не выдают», - сообщил Сергей.

Он также сказал, что после огласки истории ему стали поступать угрозы, поэтому идти в больницу один он боится. Мужчина обвиняет в смерти бабушки главврача и заведующих медсанчасти, потому что, по его словам, больница недоснабжается.

«У них даже повязок нет, они просили привезти свои повязки, подгузники, я даже питание для бабушки привозил свое», - рассказал Сергей.

84-летняя бабушка Сергея, страдающая болезнью Альцгеймера, попала в больницу с пневмонией и 18% поражений легких 21 октября. Речь идет о коронавирусном госпитале при Медико-санитарной части №2.

На следующий день ее соседка по палате рассказала мужчине, что его бабушку не лечат, не кормят и не меняют ей подгузники. Тогда Сергей под видом врача проник в отделение. По словам мужчины, родственница лежала в моче и кале, а также без кислородной трубки, которая слетела ночью. Сергей привез все необходимое для ухода за больной и три дня кормил ее, менял подгузники и обрабатывал пролежни. Также он помогал другим больным.

Все происходящее в больнице он снял на видео и подал заявления в Следственный комитет и прокуратуру. После этого в больнице, по словам Сергея, от него потребовали забрать больную домой. Вскоре пенсионерка скончалась. А мужчину уволили с работы.

Телеведущая Ксения Собчак назвала кошмаром и ужасом сообщения о его увольнении. Она отметила, что у этого мужчины огромное сердце - он так любил свою бабушку, что готов был менять ей простыни и памперсы, и идти ради нее на обман. В другой стране такого человека посчитали бы героем и дали бы на работе премию, а в России его «оставили без средств к существованию», заключила Собчак.

Общество,Ксения Собчак,Генпрокуратура РФ,СКР,Московский комсомолец,
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