«Ожидать чуда не приходится». При каких показателях в России продлят локдаун

Вернуться к нормальной жизни россияне смогут, когда 80% взрослого населения страны вакцинируются от COVID-19 — об этом заявил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, дальнейшее ужесточение ограничительных мер возможно, если коэффициент распространения коронавируса превысит единицу. Вынужденные «каникулы» позволят разорвать цепочку передачи инфекции, отметил эксперт. Подробнее о последней статистике по заразившимся и умершим — в материале «Газеты.Ru».

Дальнейшее ужесточение ограничительных мер возможно, если коэффициент распространения коронавируса превысит единицу (этот индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции - "Газета.Ru").

Об этом в интервью "Известиям", опубликованном 31 октября, рассказал замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Отвечая на вопрос, при каких цифрах может быть продлен локдаун, в частности, в Москве, эксперт пояснил:

"Цифра одна - это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период. И второй очень важный критерий — это наличие свободных коек. Также важным критерием считается наличие ИВЛ".

В воскресенье коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,1, следует из подсчетов ТАСС. Показатель по-прежнему держится ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Подмосковье, где он равен 0,9, отмечает агентство.

"Ограничительные мероприятия ввели на неделю. Скоро мы поймем, насколько эффективными они оказались. Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится", - отметил Горелов.

Вынужденные "каникулы"

Он добавил, что объявленные в стране нерабочие дни наряду с другими мерами борьбы с распространением коронавируса "называть каникулами абсолютно неверно".

"Это вынужденная мера, которая позволит сделать главное - разорвать цепочку передачи инфекции. Потому что мир ничего более эффективного, чем карантин, в прямом смысле этого слова не знает. И поэтому мы говорим о том, что поездки по стране не совсем желательны. Не должно быть общих застолий, общих праздников. Мы говорим о том, что нужно больше находиться на свежем воздухе, дышать, заниматься укреплением собственного здоровья. Выспаться, наконец", - сказал эксперт.

Горелов также развеял миф о том, что с введением вакцины вирус попадает в организм - и поэтому вакцинированный, как думают некоторые люди, становится источником инфекции для окружающих.

"К сожалению, миф этот укоренился. Но я с уверенностью могу сказать, что ни одна вакцина в мире живого вируса не содержит", - пояснил он.

Какие штаммы распространены в России

По его словам, при "уханьском" варианте коронавируса один человек способен заразить максимум двух до момента проявления болезни, тогда как "Дельта" способна заразить шесть-семь человек.

"Недавно зафиксирована четвертая линия "Дельты". Вирус постоянно изменяется, появилась родственная линия, которая, как считают, будет на 15% более заразна, чем циркулирующая "Дельта". И, к несчастью, в Москве и Подмосковье зарегистрировано уже три случая с 21 октября. Новая разновидность уже появилась в нашей стране", - констатировал Горелов.

"Умирает не менее тысячи человек в день"

Эксперт также сравнил статистику в странах, которые перешагнули "порог" в 80% вакцинированных, и в государствах, пока не достигших этой отметки.

"При одинаковых цифрах заболеваемости у нас умирает не менее тысячи человек в день последнее время, а у них умирает одна-две сотни. То есть это еще один пример того, что вакцинация достаточно эффективна и действенна", - подчеркнул собеседник издания.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, Россия по состоянию на 29 октября 2021 года находится на 96-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 32,16%.

Вакцинация детей

Кроме того, Горелов выразил уверенность, что в России не будет обязательной вакцинации для детей.

"Потому что мы живем в правовом государстве, где действует закон об иммунопрофилактике, его никто не отменял. В нем четко прописано: вакцинация детей проводится исключительно с согласия родителей или опекунов. Поэтому принять какие-либо меры, даже при согласии ребенка, при несогласии родителей невозможно", - пояснил он.

На вопрос о том, когда у детей появится шанс вернуться к полноценной очной учебе, эксперт сказал: "Когда родители привьются, 80% и больше".

Новый максимум заразившихся

За последние сутки в России выявили 40 993 заразившихся коронавирусом, что стало очередным максимумом с начала пандемии. Число летальных исходов возросло за минувшие 24 часа на 1 158.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,8%, следует из данных федерального оперативного штаба.

В октябре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России впервые превысило 1 млн за месяц. Так, в стране зафиксировали 1 002 764 инфицированных в период с 1 по 31 октября. Это на 69,4% больше показателя сентября и на 127% больше, чем в октябре 2020 года. 31 283 смерти из-за последствий COVID-19 зарегистрировали в России в октябре, что также стало максимумом.

В то же время летальность инфекции резко снизилась: если в сентябре она достигала 4,1%, то в октябре - 3,1%. Годом ранее она составляла 1,6%.

Темпы вакцинации

Добавим, что в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации в столице увеличился в 4-5 раз с конца августа. На этом фоне ВЦИОМ ранее представил данные опроса о вакцинации от коронавируса. Две трети россиян (67%) в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть COVID-19. 12% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится. 7% пока не задумывались об этом, а 12% опрошенных сообщили, что они сами или их близкие уже переболели.

Россияне более всего опасались заболеть COVID-19 в конце марта — начале апреля 2020-го (80% - 81%). К августу прошлого года доля опасающихся снизилась до 69%, вновь увеличившись к октябрю 2020-го (до 77%). После этого доля опасавшихся заразиться коронавирусом россиян постепенно снижалась, пока не достигла в марте 2021 года 58%, сохраняясь с незначительными колебаниями до сентября 2021-го (60%).